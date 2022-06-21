Пожилой мужчина пропал без вести в Кузбассе

Жолобов Валерий Андреевич 1948 года рождения пропал без вести в Кузбассе. Его местонахождение остается неизвестным с 18 июня 2022 года. Может находиться в Таштаголе и Новокузнецке.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы седые, глаза голубые. Был одет в серую ветровку, серые брюки, черные туфли, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски 82-летней кемеровчанки, пенсионерки в синей шапке, кузбассовца в белой куртке и очках, а также худощавого мужчины в темно-зеленой кофте.