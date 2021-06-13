Пожилой мужчина и женщина погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

По версии правоохранителей, авария произошла накануне утром на трассе Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе. 27-летний водитель Nissan не убедился в безопасности обгона и столкнулся со встречным ВАЗ. В результате в отечественной машине от полученных травм скончались 70-летний водитель и его 36-летняя пассажирка.

Отмечается, что с места аварии водитель иномарки попытался скрыться, однако был схвачен и помещен в изолятор. На момент задержания у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. В настоящее время его кровь взята для проведения анализа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Фотографии с места трагедии также были опубликованы в социальных сетях.