Пожилой мужчина и женщина погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

1
Фото:  

В Кемеровской области на трассе произошла авария со смертельным исходом. По данным полиции, предполагаемый виновник ДТП попытался скрыться с места инцидента.

По версии правоохранителей, авария произошла накануне утром на трассе Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе. 27-летний водитель Nissan не убедился в безопасности обгона и столкнулся со встречным ВАЗ. В результате в отечественной машине от полученных травм скончались 70-летний водитель и его 36-летняя пассажирка.


Отмечается, что с места аварии водитель иномарки попытался скрыться, однако был схвачен и помещен в изолятор. На момент задержания у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. В настоящее время его кровь взята для проведения анализа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.


Фотографии с места трагедии также были опубликованы в социальных сетях.

Фото: Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26005

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined