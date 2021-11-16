Пожилой кузбассовец задушил родственника проводом от станка

По версии следствия, инцидент произошел в апреле 2021 года в Киселевске. Местный житель 60 лет пришел к шурину в гараж ради разговора. Обнаружив, что 63-летний родственник пьян, кузбассовец начал предъявлять последнему претензии, что тот является безработным, злоупотребляет алкоголем и не помогает престарелой матери. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого киселевчанин задушил шурина проводом от древообрабатывающего станка. Злоумышленник скрылся с места преступления, а тело погибшего нашла мать.

Примечательно, что на трупе потерпевшего не было видимых признаков насильственной смерти ‒ удушение было установлено лишь после судебно-медицинской экспертизы. Кузбассовца задержали и возбудили в отношении него дело об убийстве. Изначально со следствием он сотрудничал, однако затем вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Геномная экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению. Дело передано на рассмотрение в суд.