Пожилой кузбассовец задушил родственника проводом от станка

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Мужчина из Кемеровской области пойдет под суд за удушение родственника электропроводом.

По версии следствия, инцидент произошел в апреле 2021 года в Киселевске. Местный житель 60 лет пришел к шурину в гараж ради разговора. Обнаружив, что 63-летний родственник пьян, кузбассовец начал предъявлять последнему претензии, что тот является безработным, злоупотребляет алкоголем и не помогает престарелой матери. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого киселевчанин задушил шурина проводом от древообрабатывающего станка. Злоумышленник скрылся с места преступления, а тело погибшего нашла мать.


Примечательно, что на трупе потерпевшего не было видимых признаков насильственной смерти ‒ удушение было установлено лишь после судебно-медицинской экспертизы. Кузбассовца задержали и возбудили в отношении него дело об убийстве. Изначально со следствием он сотрудничал, однако затем вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Геномная экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению. Дело передано на рассмотрение в суд.

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