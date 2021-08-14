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Пожилой кузбассовец в резиновых сапогах пропал без вести

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В Кемеровской области начались поиски пожилого местного жителя, который ушел в неизвестном направлении и пропал.

Согласно данным волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт", объявивших о начале поисков, 72-летний Стрелков Владимир Александрович проживает в деревне Карачарово Чебулинского района. 12 августа он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно.


В момент исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую ветровку, футболку, спортивные штаны и резиновые сапоги. Сам он ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-зелеными глазами.


Любую информацию о пропавшем мужчине можно сообщить по телефонам 8-(800)-700-54-52 или 112.

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