Пожилой кузбассовец утонул во время рыбалки на Томи

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Рыбачивший на главной водной артерии Кемеровской области 64-летний мужчина погиб на водоеме. Его тело из реки вытащил знакомый.

Сообщение о гибели пожилого кузбассовца на Томи поступило к правоохранителям в понедельник, 5 июля. В нем же говорилось, что престарелый мужчина утонул на участке реки, расположенном в Юргинском районе Кемеровской области. К текущему моменту известно, что по данному факту сотрудники следкома организовали доследственную проверку.


Предварительно же силовикам удалось установить, что погибший рыбачил со знакомым на Томи, используя бредень. Пожилой мужчина находился ближе к середине реки, а его приятель – у берега, однако в какой-то момент первый скрылся под водой и пропал.


Второму рыбаку удалось самостоятельно обнаружить тело приятеля – оно находилось ниже по течению. Погибшего мужчина вытащил на берег. Как отметили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, предварительно было установлено, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.


Силовикам предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также точную причину смерти 64-летнего жителя Юрги. Процессуальное решение будет принято по итогам соответствующих мероприятий.

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