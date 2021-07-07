Пожилой кузбассовец утонул во время рыбалки на Томи

Сообщение о гибели пожилого кузбассовца на Томи поступило к правоохранителям в понедельник, 5 июля. В нем же говорилось, что престарелый мужчина утонул на участке реки, расположенном в Юргинском районе Кемеровской области. К текущему моменту известно, что по данному факту сотрудники следкома организовали доследственную проверку.

Предварительно же силовикам удалось установить, что погибший рыбачил со знакомым на Томи, используя бредень. Пожилой мужчина находился ближе к середине реки, а его приятель – у берега, однако в какой-то момент первый скрылся под водой и пропал.

Второму рыбаку удалось самостоятельно обнаружить тело приятеля – оно находилось ниже по течению. Погибшего мужчина вытащил на берег. Как отметили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, предварительно было установлено, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Силовикам предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также точную причину смерти 64-летнего жителя Юрги. Процессуальное решение будет принято по итогам соответствующих мероприятий.