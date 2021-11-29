Пожилой кузбассовец отправится в колонию за убийство 41-летней жены

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Суд в Кемеровской области вынес приговор пенсионеру, который зарезал супругу из-за ревности.

Инцидент произошел в Новокузнецком районе в июле 2021 года. Установлено, что 68-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей жены и знакомого, у которого они временно жили. В ходе застолья приятель ушел спать, а пенсионер вышел на улицу покурить. Когда пожилой кузбассовец вернулся в дом, он решил, что 41-летняя жена ему изменила, и нанес женщине несколько ножевых ранений. Хозяин дома проснулся от криков потерпевшей и вызвал медиков. Прибывшей бригаде "скорой" оставалось констатировать смерть женщины.


В отношении задержанного злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Пенсионер объяснил свои действия тем, что ревновал жену к знакомому.


Суд признал пожилого кузбассовца виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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