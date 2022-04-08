Пожилой кузбассовец отправится в колонию за нападение на соседа

Инцидент произошел в октябре 2020 года в Ленинске-Кузнецком. Местный житель, 64-летний мужчина, пришел к своему соседу и нанес ему несколько ударов в грудь, шею и живот предметом в виде индикаторной отвертки. Причиной нападения стали возникшие между кузбассовцами ранее конфликтные отношения.

Ленинск-кузнечанина судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Однако Гособвинитель не согласился со столь мягким приговором и предложил заменить срок на реальный, с чем согласился Кемеровский областной суд, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Злоумышленник проведет четыре года в колонии общего режима.