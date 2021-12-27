Пожилая женщина в черной шапке с белым узором пропала в Кузбассе

Согласно ориентировке сотрудников поискового отряда "Лиза Алерт", 20 декабря 2021 года Сатина Надежда Дмитриевна 1957 года рождения ушла из дома в неизвестном направлении. Проживает пенсионерка в деревне Шанда Гурьевского района.

Рост пропавшей составляет 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы и глаза черные. Прихрамывает. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные сапоги и черную шапку с белым узором. На руках были белые рукавицы, сообщают волонтеры ПО "Лиза Алерт".

Всех кузбассовцев, располагающих сведениями о возможном местонахождении пенсионерки, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.



Напомним, волонтеры продолжают поиски пропавшего пенсионера в темно-синей удлиненной куртке, пожилого мужчины в синих сапогах-дутиках, пенсионерки в черной дубленке, пенсионера с голубыми глазами.