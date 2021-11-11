Пожилая женщина свалилась с лестницы в Кузбассе

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Жители кузбасского города рассказали об опасном инциденте с пенсионеркой, которая упала на ступенях скользкой лестницы и кричала о помощи.

Прокопчане на просторах Сети разместили жалобы на травмоопасные уличные лестницы, которые с наступлением зимы заледенели, а их ступени оказались скрыты под толстым слоем снега, из-за чего спуски превратились в ледяные горки.


Так, со слов очевидцев, на днях серьезные травмы на улице Институтская, 96 едва не получила пожилая женщина, которая хотела пройти в низ, но подскользнулась и упала.

Сегодня 10 ноября две лестницы на 16 училище полностью в наледи. Гуляла с маленьким ребенком, бабушка кричит о помощи, а к ней даже невозможно подняться помочь... Хорошо парень помог, – рассказала горожанка.

При этом автор поста обратила внимание, что ситуация с опасными лестницами повторяется каждый год, но несмотря на жалобы местных жителей, никто территории от снега и наледи не отчищает.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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