Пожилая женщина погибла в горящем доме в Рудничном районе Кемерова

Накануне в четверг, 20 января, в областном центре на улице Балакирева произошел пожар в одноэтажном жилом доме, о чем в Сети сообщили местные жители. Со слов очевидцев события, во время воспламенения в строении находилась пожилая женщина-инвалид, которая задохнулась гарью.

В ГУ МЧС Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о возгорании поступил в ведомство в 16:44 по местному времени. После звонка на указанный адрес выехали 20 человек на пяти автомобилях специальной техники.

– На момент прибытия первого подразделения из под крыши здания шел густой дым. В результате огонь уничтожил вещи в коридоре на площади 4 м²,– уточнили борцы с огнем.

Ликвидировать возгорание удалось только к 17:00. В СУ СК рассказали, что в огне было найдено тело 83-летней гражданки. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная проводка в доме. Обстоятельства трагедии уточняются.