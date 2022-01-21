Пожилая женщина погибла в горящем доме в Рудничном районе Кемерова

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Накануне в областном центре загорелся одноэтажный жилой дом в Рудничном районе. Пожар унес жизнь пожилой женщины. По словам очевидцев, пенсионерка имела инвалидность.

Накануне в четверг, 20 января, в областном центре на улице Балакирева произошел пожар в одноэтажном жилом доме, о чем в Сети сообщили местные жители. Со слов очевидцев события, во время воспламенения в строении находилась пожилая женщина-инвалид, которая задохнулась гарью.


В ГУ МЧС Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о возгорании поступил в ведомство в 16:44 по местному времени. После звонка на указанный адрес выехали 20 человек на пяти автомобилях специальной техники.

На момент прибытия первого подразделения из под крыши здания шел густой дым. В результате огонь уничтожил вещи в коридоре на площади 4 м²,– уточнили борцы с огнем.

Ликвидировать возгорание удалось только к 17:00. В СУ СК рассказали, что в огне было найдено тело 83-летней гражданки. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная проводка в доме. Обстоятельства трагедии уточняются.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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