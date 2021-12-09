Пожилая женщина-инвалид в Кузбассе лишилась подарка из-за отказа от прививки против COVID-19

Сегодня в социальных сетях появилось сообщение от возмущенной жительницы Кузбасса. Женщина сообщила, что ее родственница якобы не получила подарок на день инвалида из-за отсутствия прививки от коронавирусной инфекцией.

— Моей бабушке, которой 81 год, она инвалид второй группы, не дали подарок на день инвалида в пгт Краснобродский, ссылаясь на то, что, тем у кого нет прививки от COVID-19 подарки не даем (стиль сохранен — прим. ред.), — заявила автор сообщения.

При этом, как подчеркнула жительница Кузбасса, ее родственница уже переболела коронавирусом два месяца назад, однако справка об этом отсутствует, а получить необходимый документ для пожилого инвалида сложно.

Администрацией Краснобродского городского округа по данному факту начата проверка. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник.