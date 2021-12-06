Пожилая пара новокузнечан лишилась квартиры из-за доверчивости

В конце октября 2021 года жительнице южной столицы Кузбасса позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. По словам звонившего, аферисты проводили незаконные манипуляции с "личным кабинетом" горожанки и пытались оформить от ее имени кредит. Мнимый сотрудник банка объяснил, что для сохранения денег пенсионерка должна срочно обналичить средства и перевести их на счет "страхового фонда". Новокузнечанка поверила звонившему и 30 раз совершила переводы на сумму более 1,3 млн рублей. Через две недели мошенники позвонили 72-летнему мужу пенсионерки. Они заявили, что его супруга стала жертвой аферистов, и теперь мужчине следует обезопасить свои сбережения. Новокузнечанин поверил звонившему и перевел на предоставленные реквизиты еще более 1,4 млн рублей сбережений и 300 тысяч рублей, которые были взяты им в кредит. Позже злоумышленник сообщил, что пенсионер должен продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет", чтобы якобы отследить действия аферистов. После выполнения и этого условия, звонившие перестали вступать в контакт с пожилой парой. Общая сумма ущерба составила около 9,5 млн рублей.

Сейчас силовики занимаются установлением подозреваемых. Известно, что несколько номеров звонивших были зарегистрированы в Москве. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет.