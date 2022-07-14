Пожилая новокузнечанка сломала руку на месте установки новых бордюров

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Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на рабочих, которые якобы не установили безопасные помосты для перемещения граждан, из-за чего травмировалась пенсионерка.

Новокузнечане рассказали, что во дворе одного из домов по проспекту Металлургов идет установка бордюров. По словам горожан, рабочие отсыпали место ремонта каменной крошкой, но не создали условия для безопасного перемещения по ней. В результате этого пострадала пенсионерка.

‒ Вчера бабушка упала, сломала руку. Послужило причиной то, что возле подъезда устанавливают бордюры <...> не сделали никаких безопасных переходов, ‒ посетовали местные жители в эфире программы "Утро с мэром".

Глава города в ответ заявил, что подрядчик должен будет исправить ситуацию и сделать помосты на спусках с бордюров. В противном случае, отметил мэр, дело может дойти до суда.

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