Пожилая кемеровчанка в черном платье и белых кедах пропала без вести

Сейтмулдинова (Попова) Галина Осиповна 1955 года рождения пропала без вести в Кемерове. Пенсионерка вышла из дома 13 июля текущего года и не вернулась.

Рост пропавшей составляет 166 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые. Была одета в черную куртку, черное платье и белые кеды, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт". Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей кемеровчанке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.