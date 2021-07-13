Пожилая кемеровчанка попала в больницу после падения из троллейбуса

Во вторник, 13 июля, около 7:40 на проспекте Ленина произошла авария, в результате которой пострадал человек. Со стороны улицы Терешковой в направлении улицы Волгоградской двигался троллейбус, после остановки которого из салона выпала пенсионерка.

– По предварительным данным, при высадке водитель допустил выпадение пассажира из салона троллейбуса, – сообщили VSE42.Ru в ОГИБДД Кемерова.

Пострадавшей оказалась 63-летняя женщина, которую доставили в медучреждение. По характеру травм ей назначили лечение в стационаре.