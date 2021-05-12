Пожилая кемеровчанка хранила в квартире готовые к сбыту наркотики

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Пенсионерка в областном центре Кузбасса хранила в своем жилище расфасованный по сверткам героин. Полицейские задержали женщину, отрабатывая оперативную информацию.

Полицейские, проверяя данные из обращения, проникли в жилище 61-летней жительницы Кемерова. Женщину анонимный источник обвинил в реализации наркотиков.


Горожанку задержали, а затем организовали обыск в доме, по итогам которого оперативная информация подтвердилась.

- В шкафу ее квартиры стражи порядка обнаружили 11 готовых к продаже свертков с героином. Проведенное исследование показало, что общая масса запрещенного вещества составила более 3 граммов, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». К текущему моменту оно уже было направлено в суд Кировского района города Кемерова.


Отмечается, что женщине грозит до 20 лет заключения в местах лишения свободы.

Задержанная стала фигуранткой уголовного дела.

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