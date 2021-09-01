Пожилая горожанка с возможной потерей памяти пропала в Кемерове

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Волонтеры-поисковики сообщили о бесследном исчезновении престарелой жительницы кузбасской столицы.

По информации добровольцев ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области, пропала 77-летняя Кривоносова (Цвык) Лидия Алексеевна. Как уточняется в ориентировке, распространенной волонтерами в Сети, произошло это во вторник, 31 августа. Тогда же жительница Кемерова покинула свой дом и отправилась в неизвестном направлении.


Отмечается, что женщине требуется помощь медиков, а также то, что у нее могут наблюдаться серьезные проблемы с памятью.


Приметы пенсионерки: рост 155 сантиметров, телосложение - худощавое, волосы - седые, глаза - карие.


На момент, когда ее видели в последний раз, на ней были надеты: сине-серая кофта в клетку, черные брюки, галоши того же цвета и сиреневая шапка.


Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшей, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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