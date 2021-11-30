Пожары зафиксированы сразу в нескольких местах на шахте "Листвяжная"

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На шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь") сразу в нескольких местах специалисты зафиксировали очаги возгорания. Подробности о ситуации под землей озвучил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Соответствующая информация стала известна сегодня во вторник, 30 ноября. Со слов врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, в результате многочисленных заборов воздуха специалистам удалось установить, что концентрация оксида углерода выросла в пять раз, также увеличился показатель по ацетилену.

– Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение, – заявил он.

Кроме того, из-за ацетилена пришлось приостановить поиски тел погибших в понедельник. Сейчас спасатели продолжают поисковые операции, однако им приходится искать трупы буквально вслепую, поскольку средства объективного контроля не способны обнаружить точное местоположение всех жертв взрыва.


Сейчас в шахте остаются тела 38 горняков и двух спасателей.

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