Соответствующая информация стала известна сегодня во вторник, 30 ноября. Со слов врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, в результате многочисленных заборов воздуха специалистам удалось установить, что концентрация оксида углерода выросла в пять раз, также увеличился показатель по ацетилену.

– Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение, – заявил он.

Кроме того, из-за ацетилена пришлось приостановить поиски тел погибших в понедельник. Сейчас спасатели продолжают поисковые операции, однако им приходится искать трупы буквально вслепую, поскольку средства объективного контроля не способны обнаружить точное местоположение всех жертв взрыва.

Сейчас в шахте остаются тела 38 горняков и двух спасателей.