Пожары за год уничтожили 40 гектаров лесных территорий в Кузбассе

Согласно информации Федерального агентства лесного хозяйства, с начала 2021 года на территории шахтерского края огонь уничтожил 40 гектаров лесных земель.

При этом 10-я часть от пораженной площади оказались открытые участки, покрытые зелеными насаждениями. В общей сложности с начала года в Сибирском Федеральном округе было зафиксировано 4 495 пожаров, а 201 из них произошли в Кузбассе.

В настоящий момент сложная ситуация с огнем обстоит в Республике Саха (Якутия), где на четверг, 12 августа, зафиксировано 111 очагов возгорания, там введен режим ЧС. Однако дым с горящих территорий в настоящий момент до земель Кемеровской области не дошел.