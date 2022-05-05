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Пожары на площади в 24 гектара возникли в кузбасских лесничествах

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Специалисты рассказали о лесных пожарах, произошедших в Кемеровской области.

По данным департамента лесного хозяйства Кузбасса, за минувшие сутки в регионе случилось два загорания на площади в 24,1 га. Пожары в Кемеровском и Юргинском лесничествах были ликвидированы.

‒ В тушении загораний были задействованы 23 человека, 7 единиц противопожарной техники и 17 единиц противопожарного оборудования, ‒ сообщили в пресс-службе департамента.

Причиной лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем и переход огня в результате сельскохозяйственного пала.


По данным Кемеровского гидрометцентра, сейчас на большинстве территорий области сохраняется высокая пожароопасность. Горимость 4, местами 2 и 3 классов.


Напомним, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим.

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