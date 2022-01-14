Пожарные столпились у кемеровского вуза

Информацию о столпотворении борцов с огнем у КузГТУ свидетели происшествия распространили в Сети.
По данным интернет-пользователей, пожарные прибыли к одному из корпусов учебного учреждения, расположенному на улице Весенней.
Судя по кадрам с места инцидента, возле здания стоят три пожарные машины, а снаружи наблюдается скопление студентов. В ГУ МЧС Кузбасса корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что в пятницу утром, 13 января, по данному адресу был зафиксирован ложный вызов.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
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