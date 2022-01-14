Пожарные столпились у кемеровского вуза

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Сегодня борцы с огнем прибыли к одному из кемеровских вузов. Ситуация насторожила очевидцев. Журналист AVOKADO узнал подробности произошедшего в экстренных службах.

Информацию о столпотворении борцов с огнем у КузГТУ свидетели происшествия распространили в Сети.


По данным интернет-пользователей, пожарные прибыли к одному из корпусов учебного учреждения, расположенному на улице Весенней.


Судя по кадрам с места инцидента, возле здания стоят три пожарные машины, а снаружи наблюдается скопление студентов. В ГУ МЧС Кузбасса корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что в пятницу утром, 13 января, по данному адресу был зафиксирован ложный вызов.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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