Пожарные съехались к ТЦ в Новокузнецке

В Сети жители южной столицы Кузбасса поделились видео с места пожара в магазине электроники, который, по их данным, произошел вчера 28 июня в районе городского вокзала.

На опубликованном видео видно, что на месте работали пожарные. За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС, где сообщили, что накануне в ведомство поступал сигнал о возгорании в здании на улице Бардина, 2.

– По прибытию признаков горения не было, – уточнила собеседница.

Таким образом, никакого возгорания не было, произошло короткое замыкание на цокольном этаже ТЦ.