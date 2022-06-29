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Пожарные съехались к ТЦ в Новокузнецке

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Фото:  

В южной столице Кузбасса местные жители сообщили пожарным о возгорании в одном из ТЦ. Корреспондент AVOKADO выяснил подробности случившегося.

В Сети жители южной столицы Кузбасса поделились видео с места пожара в магазине электроники, который, по их данным, произошел вчера 28 июня в районе городского вокзала.


На опубликованном видео видно, что на месте работали пожарные. За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС, где сообщили, что накануне в ведомство поступал сигнал о возгорании в здании на улице Бардина, 2.

По прибытию признаков горения не было, – уточнила собеседница.

Таким образом, никакого возгорания не было, произошло короткое замыкание на цокольном этаже ТЦ.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Новокузнецк

Да!
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