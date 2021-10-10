Пожарные прокомментировали возгорание квартиры в кемеровской многоэтажке

0
Фото:  

В результате пожара, произошедшего накануне вечером в Кемерове, из 11-этажного жилого дома было эвакуировано 45 человек. Подробности интернет-журналу AVOKADO уточнили в экстренных службах региона.

По данным ГУ МЧС Кузбасса, в субботу, 9 октября, в кузбасской столице на проспекте Октябрьском, 46, загорелась квартира на первом этаже многоэтажного жилого дома. Сигнал о пожаре поступил борцам с огнем в 21:11 по местному времени. На указанное место отправился 31 огнеборец на девяти автоцистернах.

– Дым шел из окна квартиры, расположенной на 1-м этаже, а в подъезде строения наблюдалось плотное задымление. Еще до прибытия пожарных-спасателей из дома эвакуировались 45 человек, – сообщили в ГУ МЧС.

В результате пожара обгорел утеплитель на площади восьми квадратных метров. Специалистам удалось ликвидировать возгорание в 21:25. По предварительной версии, пламя возникло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29923

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined