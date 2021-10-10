Пожарные прокомментировали возгорание квартиры в кемеровской многоэтажке

По данным ГУ МЧС Кузбасса, в субботу, 9 октября, в кузбасской столице на проспекте Октябрьском, 46, загорелась квартира на первом этаже многоэтажного жилого дома. Сигнал о пожаре поступил борцам с огнем в 21:11 по местному времени. На указанное место отправился 31 огнеборец на девяти автоцистернах.

– Дым шел из окна квартиры, расположенной на 1-м этаже, а в подъезде строения наблюдалось плотное задымление. Еще до прибытия пожарных-спасателей из дома эвакуировались 45 человек, – сообщили в ГУ МЧС.

В результате пожара обгорел утеплитель на площади восьми квадратных метров. Специалистам удалось ликвидировать возгорание в 21:25. По предварительной версии, пламя возникло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.