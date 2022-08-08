Пожарные прибыли ночью к кемеровскому общежитию

Кемеровчане поделились в Сети снимком, на котором оказалась запечатлена пожарная техника, остановившаяся вблизи общежития. По словам горожан, фотография была сделана в здании №28 по проспекту Ленинградскому.

‒ Ночью был пожар на Ленинградском, 28, ‒ заявили очевидцы.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу. Специалисты рассказали, что сигнал поступил в 02:57. Однако по прибытии пожарные выяснили, что возгорания по указанному адресу не было. Оказалось, что у одного из жильцов пригорела еда.

Эвакуация горожан не потребовалась.