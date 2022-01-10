Пожарные прибыли к крупному ТЦ в Кемерове

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в одном из местных сообществ распространили информацию, что в кемеровский ТЦ "Облака", который расположен на Кузнецком проспекте, прибыли борцы с огнем. В качестве подтверждения своих слов горожанин прикрепил видеозапись с места событий.

– В ТЦ "Облака" приехали пожарные. Ничего серьезного не произошло, – указал автор поста.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием по ситуации в ГУ МЧС по Кузбассу. Представитель ведомства сообщил, что в торговом центре произошло пригорание пищи.