Пожарные прибыли к крупному ТЦ в Кемерове

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Сегодня днем экстренных службы прибыли к одному из крупных кемеровских ТЦ. В ГУ МЧС по Кузбассу интернет-журналу AVOKADO рассказали подробности случившегося.

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в одном из местных сообществ распространили информацию, что в кемеровский ТЦ "Облака", который расположен на Кузнецком проспекте, прибыли борцы с огнем. В качестве подтверждения своих слов горожанин прикрепил видеозапись с места событий.

– В ТЦ "Облака" приехали пожарные. Ничего серьезного не произошло, – указал автор поста.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием по ситуации в ГУ МЧС по Кузбассу. Представитель ведомства сообщил, что в торговом центре произошло пригорание пищи.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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