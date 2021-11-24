Пожарные и силовики прибыли к корпусу кемеровского университета

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Второй корпус КемГУ сегодня днем, 24 ноября, оказался окружен автомобилями пожарных и бойцов Росгвардии. В ГУ МЧС Кузбасса интернет-журналу AVOKADO объяснили причину произошедшего.

Несколько автомобилей пожарных подъехали ко второму корпусу КемГУ на Советском проспекте, 73, о чем очевидцы рассказали в сообществе в Сети. Местные жители обратили внимание, что кроме борцов с огнем на место прибыл экипаж Росгвардии.


Свидетели события предположили, что в учебном учреждении могло произойти что-то страшное. В ГУ МЧС Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили истинные причины появления у стен вуза бойцов и спасателей.


Сотрудник пресс-службы регионального ведомства отметил, что на территории второго корпуса проходила подготовка к тактическим учениям, которые назначены на 2 декабря.

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