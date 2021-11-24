Пожарные и силовики прибыли к корпусу кемеровского университета

Несколько автомобилей пожарных подъехали ко второму корпусу КемГУ на Советском проспекте, 73, о чем очевидцы рассказали в сообществе в Сети. Местные жители обратили внимание, что кроме борцов с огнем на место прибыл экипаж Росгвардии.

Свидетели события предположили, что в учебном учреждении могло произойти что-то страшное. В ГУ МЧС Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили истинные причины появления у стен вуза бойцов и спасателей.

Сотрудник пресс-службы регионального ведомства отметил, что на территории второго корпуса проходила подготовка к тактическим учениям, которые назначены на 2 декабря.