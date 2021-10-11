Пожарные эвакуировали новокузнечанина с балкона горящей квартиры

Опасность подкралась к владельцу квартиры на четвертом этаже новокузнецкой многоэтажки по адресу Ермакова, 34, когда мужчина находился в стенах своего жилья. Для спасения своей жизни местный житель выбрался на балкон, откуда его на штурмовой лестнице эвакуировали спасатели.

На ролике, который очевидцы разместили в сообществе в Сети, можно заметить, что из окна квартиры на улицу вырвался плотный черный дым. В ГУ МЧС Кузбасса редакции интернет-журнала AVOKADO сообщили, что сигнал о возгорании пожарники получили в 12:38, а после на место выдвинулись шесть единиц техники и 18 борцов с огнем.

– Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Огонь уничтожил мебель и вещи на 12 квадратах жилого помещения, – добавили в ведомстве.

Пожарные прокомментировали возгорание квартиры в кемеровской многоэтажке, произошедшее днем ранее.