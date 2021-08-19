Пожарные эвакуировали новокузнечанина из загоревшейся квартиры

Инцидент произошел днем. По информации пресс-службы ГУ МЧС Кузбасса, звонок в пожарно-спасательную службу с информацией о происшествии поступил от очевидцев. Горожане рассказали о том, что в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома, расположенного на проспекте Кузнецкстроевском, наблюдаются признаки возгорания.

На место направились сразу несколько отделений пожарной охраны. Специалисты газодымозащитной службы вышли на разведку, итогом которой стало спасение человека.

- По лестничным маршам сотрудники МЧС России вывели мужчину на улицу и передели для осмотра бригаде медицинской помощи. Одновременно с действиями по спасению был ликвидирован очаг пожара, - уточнили в ведомстве.

Как отмечается, огонь повредил вещи новокузнечанина на площади 1 квадратный метр. Предварительной причиной возникшего возгорания назвали неосторожное обращение с огнем при курении.