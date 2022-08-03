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Пожарная тревога сработала в одном из крупных кемеровских ТЦ

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Жители столицы Кузбасса услышали в торговом центре "Я" тревожный сигнал. Однако несмотря на звонкий гул сирен эвакуация не проводилась.

Днем 2 августа в ТЦ "Я" на проспекте Кузнецком сработала пожарная сигнализация, о чем сообщили посетители крупной торговой площади. При этом их удивил тот факт, что даже после тревожного гула эвакуация из здания не проводилась.

– Пожарная сигнализация работала минут 7 без остановки, потом ее выключили, – пишет VSE42.Ru, ссылаясь на слова очевидцев.

В свою очередь, в торговом центре журналисту AVOKADO сообщили, что сегодня в помещении проводилась проверка оборудования. Специалисты приступили к монтажу системы пожарной сигнализации. Причин для паники нет.

Да!
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