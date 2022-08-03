Пожарная тревога сработала в одном из крупных кемеровских ТЦ

Днем 2 августа в ТЦ "Я" на проспекте Кузнецком сработала пожарная сигнализация, о чем сообщили посетители крупной торговой площади. При этом их удивил тот факт, что даже после тревожного гула эвакуация из здания не проводилась.

– Пожарная сигнализация работала минут 7 без остановки, потом ее выключили, – пишет VSE42.Ru, ссылаясь на слова очевидцев.

В свою очередь, в торговом центре журналисту AVOKADO сообщили, что сегодня в помещении проводилась проверка оборудования. Специалисты приступили к монтажу системы пожарной сигнализации. Причин для паники нет.