Пожар заблокировал семерых жителей пятиэтажки в кузбасском городе

0
Фото:  

Накануне в жилом доме в Гурьевске произошел пожар, из-за чего спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей.

Жители Гурьевска сообщили о возгорании в пятиэтажном жилом доме по улице 30 лет Победы 20 сентября в 16:14. На вызов отправились десять человек на трех спецмашинах. По их приезде из окна квартиры на 3 этаже клубился дым, а один из подъездов был в плотной дымовой завесе.

– Одновременно с подачей ствола на тушение огнеборцы провели разведку, в ходе которой по лестничным маршам были выведены на улицу семь жильцов подъезда, в том числе двое детей, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Потушить пожар удалось в 16:25. Огонь испортил в квартире стены, пол, окна, мебель и личные вещи на девяти "квадратах". Обошлось без пострадавших.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29151

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined