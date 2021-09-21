Пожар заблокировал семерых жителей пятиэтажки в кузбасском городе

Жители Гурьевска сообщили о возгорании в пятиэтажном жилом доме по улице 30 лет Победы 20 сентября в 16:14. На вызов отправились десять человек на трех спецмашинах. По их приезде из окна квартиры на 3 этаже клубился дым, а один из подъездов был в плотной дымовой завесе.

– Одновременно с подачей ствола на тушение огнеборцы провели разведку, в ходе которой по лестничным маршам были выведены на улицу семь жильцов подъезда, в том числе двое детей, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Потушить пожар удалось в 16:25. Огонь испортил в квартире стены, пол, окна, мебель и личные вещи на девяти "квадратах". Обошлось без пострадавших.