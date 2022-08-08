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Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Прокопьевске

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Вчера в жилом доме в Прокопьевске произошел пожар в подвальном помещении. В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности огненного инцидента.

Накануне в воскресенье 7 августа, на улице Институтская в городе Прокопьевск разгорелся пожар. Судя по кадрам от очевидцев, к месту ЧП съехались автомобили пожарных.

Пожар на ул. Институтская, 103, район 16 училища, уточнил горожанин.

По информации экстренных служб, сигнал о происшествии спасатели получили в 13:39. Тогда же на адрес отправились 16 человек и четыре единицы техники. К их прибытию из подвала строения шел дым. В результате в подвальном помещении сгорели доски на площади 16 метров квадратных.


Ликвидировать огонь удалось в 14:02. Предварительно, огонь возник из-за неосторожного обращения согнем. Обошлось без пострадавших.

Да!
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