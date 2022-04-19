Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Новокузнецке

Многоквартирный 10-этажный дом на улице 11-й Гвардейской армии в Новокузнецке загорелся в понедельник, 18 апреля, из-за того, что один из жильцов допустил нарушение правил технической эксплуатации электроприборов. Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 15:45, а на тушение выезжали пять человек на двух автоцистернах. Эвакуация не потребовалась.
– На момент прибытия шел дым из окна квартиры на первом этаже. В комнате обгорела мебель на площади один "квадрат", – пояснили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Ликвидировать пламя удалось в 15:53. Обошлось без пострадавших.
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