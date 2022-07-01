Пожар вспыхнул утром в многоэтажном доме Новокузнецка

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Минувшим утром в одном из многоэтажных жилых зданий южной столицы Кузбасса произошел пожар, в результате которого от огня обгорела кабельная конструкция.

Как рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Кузбассу, сигнал о ЧП на проспекте Авиаторов, недалеко от перекрестка с Мира, в Новокузнецке поступил на пульт дежурного сегодня в 8:40 по местному времени. Сообщалось, что пожар вспыхнул в жилой многоэтажке. На видео из социальных сетей видно, что из здания вырывался дым.

– В подъезде наблюдалось задымление. На шестом этаже обгорела кабельная продукция. Эвакуация не проводилась, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, пламя возникло из-за нарушения правил эксплуатации и выбора средств защиты электрооборудования.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском городе посреди дня загорелась иномарка. Как установили специалисты, огонь возник из-за неисправного оборудования.

Фото: Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк

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