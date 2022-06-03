Пожар вспыхнул под ночь в квартире пятиэтажки на кемеровском бульваре

0
Фото:  

Вчера поздним вечером жители кемеровского многоквартирного дома на бульваре Строителей были вынуждены в спешке покидать свои жилища из-за огненного ЧП.

Минувшим вечером в столице Кузбасса пожарные съехались к пятиэтажному дому на бульваре Строителей, 30б. В ГУ МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже поступил в ведомство в 22:18. На ликвидацию пламени отправились 17 специалистов на пяти автоцистернах.

На момент прибытия из окон жилища шел дым. До прибытия пожарной охраны самостоятельно покинули объект девять взрослых и один ребенок. Площадь возгорания не превысила 2 м², – уточнила собеседница интернет-журнала.

В результате в комнате обгорели мебель и вещи б/у. Пожарные ликвидировали очаг в 22:27. Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам. По данным кузбасских медиков, пострадавших нет.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане с детьми оказались на улице из-за пожара в доме.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36857

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined