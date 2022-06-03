Пожар вспыхнул под ночь в квартире пятиэтажки на кемеровском бульваре

Минувшим вечером в столице Кузбасса пожарные съехались к пятиэтажному дому на бульваре Строителей, 30б. В ГУ МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже поступил в ведомство в 22:18. На ликвидацию пламени отправились 17 специалистов на пяти автоцистернах.

– На момент прибытия из окон жилища шел дым. До прибытия пожарной охраны самостоятельно покинули объект девять взрослых и один ребенок. Площадь возгорания не превысила 2 м², – уточнила собеседница интернет-журнала.

В результате в комнате обгорели мебель и вещи б/у. Пожарные ликвидировали очаг в 22:27. Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам. По данным кузбасских медиков, пострадавших нет.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане с детьми оказались на улице из-за пожара в доме.