Пожар вспыхнул под ночь в кемеровском садовом доме

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Возгорание произошло в доме, расположенном в кемеровских садах на Южном. В ГУ МЧС по Кузбассу AVOKADO раскрыли подробности случившегося.

В 22:50 в четверг, 12 мая, в ГУ МЧС по Кемеровской области поступил сигнал о пожаре в садовом доме в СНТ Южное отделение Кемеровского городского округа. На момент прибытия пожарных выяснилось, что пламя объяло хозяйственную постройку, дом и забор на участке.

В результате дом и постройка сгорели полностью, обгорел деревянный забор. Общая площадь 40 м². Никто не пострадал, уточнила собеседница журналисту AVOKADO.

Ликвидировать огонь удалось в 23:01. К тушению были привлечены семь специалистов на двух автоцистернах. Предварительная причина случившегося человеческая неосторожность.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кемеровском жилом доме произошел пожар, который быстро перекинулся на веранду, баню и даже забор. В результате пламя охватило площадь 186 "квадратов". В экстренных службах региона прокомментировали ЧП.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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