Пожар вспыхнул под ночь в кемеровском садовом доме

В 22:50 в четверг, 12 мая, в ГУ МЧС по Кемеровской области поступил сигнал о пожаре в садовом доме в СНТ Южное отделение Кемеровского городского округа. На момент прибытия пожарных выяснилось, что пламя объяло хозяйственную постройку, дом и забор на участке.

– В результате дом и постройка сгорели полностью, обгорел деревянный забор. Общая площадь 40 м². Никто не пострадал, – уточнила собеседница журналисту AVOKADO.

Ликвидировать огонь удалось в 23:01. К тушению были привлечены семь специалистов на двух автоцистернах. Предварительная причина случившегося – человеческая неосторожность.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кемеровском жилом доме произошел пожар, который быстро перекинулся на веранду, баню и даже забор. В результате пламя охватило площадь 186 "квадратов". В экстренных службах региона прокомментировали ЧП.