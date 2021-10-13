Пожар вспыхнул на территории частного дома в кемеровской деревне

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Ночью в одном из поселений под кузбасской столицей загорелись хозяйственный постройки. В ГУ МЧС по Кузбассу редакции интернет-журнала AVOKADO рассказали подробности случившегося.

По данным ведомства, сигнал о пожаре в деревне Мозжуха Кемеровского района поступил поздним вечером во вторник, 12 октября, в 22:53. Оказалось, что огонь охватил хозяйственные постройки: углярку и баню, которые на момент прибытия пожарных горели открытым пламенем.

– Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Полностью сгорели углярка и предбанник, а у бани обгорели стены. К тушению были привлечены 12 человек и 4 ед. техники, – рассказали подробности AVOKADO в МЧС.

Пожар был ликвидирован в 23: 25 по местному времени. По предварительным данным, причина возникновения огня – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Да!
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