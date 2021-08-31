Пожар вспыхнул на складе у кемеровской школы

Об инциденте стало известно из сообщений очевидцев в соцсетях 31 августа, которые опубликовали снимок с места происшествия около школы на бульваре Строителей.

— Дымят подсобки, школа 91, — говорится в публикации.

В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили Avoka.do, что пожар произошел на неэксплуатируемом складе в 60 метрах от школы. Соответствующий сигнал на пульт диспетчера поступил в 14:23. Тушить пламя выезжали восемь огнеборцев на двух спецмашинах, на текущий момент огонь ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 40 кв. м., причины произошедшего устанавливаются, отметили в чрезвычайном ведомстве.