Пожар вспыхнул на складе у кемеровской школы

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Днем в Кемерове загорелся склад, расположенный недалеко от школы.

Об инциденте стало известно из сообщений очевидцев в соцсетях 31 августа, которые опубликовали снимок с места происшествия около школы на бульваре Строителей.

— Дымят подсобки, школа 91, — говорится в публикации.

В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили Avoka.do, что пожар произошел на неэксплуатируемом складе в 60 метрах от школы. Соответствующий сигнал на пульт диспетчера поступил в 14:23. Тушить пламя выезжали восемь огнеборцев на двух спецмашинах, на текущий момент огонь ликвидирован.


Общая площадь пожара составила 40 кв. м., причины произошедшего устанавливаются, отметили в чрезвычайном ведомстве.

Да!
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