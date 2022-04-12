Пожар возник ночью в жилой многоэтажке на кемеровском проспекте

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В кузбасской столице глубокой ночью огонь охватил мусоросборник в одном из девятиэтажных жилых домов. В результате пожарные были вынуждены эвакуировать из строения 30 человек. Все подробности возгорания AVOKADO раскрыли в экстренных службах.

Минувшей ночью в 2:21 по местному времени в кемеровской многоэтажке на проспекте Ленина разгорелся пожар, из-за которого жителям дома пришлось экстренно покидать свои квартиры. В общей сложности борцы с огнем эвакуировали из строения 30 человек.


На момент прибытия специалистов в подъезде здания наблюдалось сильное задымление, которое распространилось с первого на девятый этаж. Оказалось, что в поздний час загорелись отходы в мусоросборнике.

Общая площадь возгорания не превысила 3 метров квадратных. В результате произошедшего никто не пострадал, подчеркнули в ГУ МЧС по Кузбассу.

Полностью ликвидировать пламя пожарным удалось в 02:35. К тушению привлекались 24 работников ведомства, которые прибыли на адрес на семи автоцистернах.

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