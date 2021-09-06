Пожар в жилом доме попал на камеру кузбассовцев

Возгорание произошло в жилом рубленном доме по улице Новоселова в Березовском. Спасатели получили сообщение о происшествии 5 сентября в 18:29. До прибытия пожарных выбежать из горящего строения смогли три человека.

Когда огнеборцы прибыли на место, то увидели, что открытым пламенем были охвачены крыша дома и веранда.

По информации областного ГУ МЧС, предоставленной журналу Avoka.do, огонь уничтожил крышу и веранду, также на всей площади обгорели стены снаружи дома. Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Обошлось без пострадавших. Предварительно, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.