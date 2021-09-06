Пожар в жилом доме попал на камеру кузбассовцев

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Накануне в частном доме в кузбасском городе вспыхнул пожар. Жителям пришлось бежать на улицу.

Возгорание произошло в жилом рубленном доме по улице Новоселова в Березовском. Спасатели получили сообщение о происшествии 5 сентября в 18:29. До прибытия пожарных выбежать из горящего строения смогли три человека.


Когда огнеборцы прибыли на место, то увидели, что открытым пламенем были охвачены крыша дома и веранда.


По информации областного ГУ МЧС, предоставленной журналу Avoka.do, огонь уничтожил крышу и веранду, также на всей площади обгорели стены снаружи дома. Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Обошлось без пострадавших. Предварительно, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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