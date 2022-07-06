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Пожар в пятиэтажке вынудил кемеровчан посреди ночи покидать квартиры

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В столице Кузбасса в ночь на 6 июня в одной из кемеровских пятиэтажек произошел пожар. В результате жители дома в спешке выбегали из своих квартир на улицу. К тушению были привлечены 30 огнеборцев.

В пятиэтажном многоквартирном доме на улице Пролетарская в Заводском районе Кемерова минувшей ночью разгорелся пожар, о чем AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу. По данным борцов с огнем, сигнал о ЧП поступил в ведомство в 01:53 по местному времени. К прибытию 30 пожарных и пяти автоцистерн из единственного подъезда пятиэтажки выбежали 13 человек, в том числе один ребенок.

Из подъезда шел дым. В результате в подсобном помещении обгорели вещи на площади четыре "квадрата", – сообщила собеседница AVOKADO.

Обошлось без пострадавших. Предварительно, пламя возникло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Все было потушено к 01:53.

Да!
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