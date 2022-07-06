Пожар в пятиэтажке вынудил кемеровчан посреди ночи покидать квартиры

В пятиэтажном многоквартирном доме на улице Пролетарская в Заводском районе Кемерова минувшей ночью разгорелся пожар, о чем AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу. По данным борцов с огнем, сигнал о ЧП поступил в ведомство в 01:53 по местному времени. К прибытию 30 пожарных и пяти автоцистерн из единственного подъезда пятиэтажки выбежали 13 человек, в том числе один ребенок.

– Из подъезда шел дым. В результате в подсобном помещении обгорели вещи на площади четыре "квадрата", – сообщила собеседница AVOKADO.

Обошлось без пострадавших. Предварительно, пламя возникло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Все было потушено к 01:53.