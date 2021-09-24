Пожар в общежитии вуза Минобороны в Москве достиг площади в 1000 кв. м

Сообщается, что в Москве на Комсомольском проспекте загорелось здание общежития Военного вуза Минобороны России, из опасной зоны выведены около ста человек.

- Начались обрушения кровли. Огонь интенсивно распространяется. Принято решение повысить номер пожара до третьего, - пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На данный момент огонь распространяется по крыше дома и на третьем этаже, площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. На месте работают 120 человек и 29 единиц спецтехники.