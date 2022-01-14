Пожар в Новостройке уничтожил оставленный в гараже автомобиль

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Ранним утром на 14 января в деревне Кемеровского округа произошел пожар, в результате которого огонь уничтожил автомобиль. В ГУ МЧС Кузбасса прокомментировали инцидент.

Сегодня в пятницу в 4:10 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Земляничной в деревне Новостройка Кемеровского округа загорелся гараж. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что постройка полностью охвачена огнем.

– На момент прибытия гараж горел открытым пламенем. В результате обрушилась обрешетка крыши, а также обгорели стены. Огонь уничтожил припаркованный автомобиль LADA Largus 2013 года выпуска, – прокомментировали инцидент в ГУ МЧС Кузбасса.

Спустя 45 минут пожар был ликвидирован силами 11 человек и трех единиц специальной техники. Пострадавших нет. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

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