Пожар в многоквартирном доме вынудил кемеровчан ночью покидать жилища

Накануне вечером в 22:09 в областном центре борцы с огнем тушили огонь, разгоревшийся в одной из квартир на первом этаже жилого дома на улице Инициативной. На сигнал о пожаре были направлены 11 специалистов и три единицы спецтехники.

До прибытия первого отделения из строение выбежали четыре человека, а еще четырех жильцов при помощи специальных устройств эвакуировали пожарные.

Общая площадь возгорания составила 5 м², пламя уничтожило вещи, находящиеся в одной из комнат. В ГУ МЧС уточнили, что предварительная причина инцидента – неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал.