Пожар в многоквартирном доме вынудил кемеровчан ночью покидать жилища

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Накануне после заката солнца в Кемерове произошел инцидент: квартира загорелась в одном из домов, из-за чего людям пришлось выбегать на улицу. Подробности произошедшего AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.

Накануне вечером в 22:09 в областном центре борцы с огнем тушили огонь, разгоревшийся в одной из квартир на первом этаже жилого дома на улице Инициативной. На сигнал о пожаре были направлены 11 специалистов и три единицы спецтехники.


До прибытия первого отделения из строение выбежали четыре человека, а еще четырех жильцов при помощи специальных устройств эвакуировали пожарные.


Общая площадь возгорания составила 5 м², пламя уничтожило вещи, находящиеся в одной из комнат. В ГУ МЧС уточнили, что предварительная причина инцидента неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал.

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