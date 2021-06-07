Пожар в девятиэтажном доме в Кемерове попал на камеры очевидцев

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В кузбасской столице произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. Происшествие было снято на камеру. В ГУ МЧС по Кузбассу редакции интернет-журнала AVOKADO сообщили подробности.

Сигнал о возгорании в многоквартирном девятиэтажном доме на проспекте Октябрьском в Кемерове поступил накануне днем. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна квартиры на втором этаже шел дым. Очаг возгорания был на балконе.


Всего к тушению привлекались 18 человек и пять единиц техники. В результате инцидента обгорел матрас на площади один квадратный метр, а также оплавилась обшивка балкона. По предварительным данным, причина пожара могла быть связана с неосторожным обращением с огнем.

Видео: Инцидент Кузбасс

Да!
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