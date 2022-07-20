Пожар уничтожил жилой дом посреди ночи в Березовском

Сегодня ночью 20 июля в 2:32 в ГУ МЧС по Кузбассу поступил сигнал о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Лесная в Березовском. К прибытию первого отделения огнеборцев жилище горело открытым пламенем, произошло обрушение кровли, существовала угроза распространения пламени на соседние участки.

Как уточнили AVOKADO в экстренных службах, в результате ЧП полностью обгорели стены и обрешетка крыши на площади 36 "квадратов". Ликвидировать огонь удалось только в 02:43. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причина происшествия – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

В Сети очевидцы поделились видео с места пожара, на котором видно, что посреди ночи разрушительное пламя объяло небольшое здание.