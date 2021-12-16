Пожар уничтожил сразу несколько частных построек в Кузбассе

0
Фото:  

Сегодня утром частные постройки воспламенились из-за неправильной эксплуатации печей. Об инциденте сообщили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Сообщение о возгорании частных хозяйственных построек в районе Прибрежного переулка в Калтанском городском округе поступило борцам с огнем сегодня в четверг, 16 декабря, около 10:10 по местному времени. На указанное место незамедлительно выехали 10 специалистов и две единицы спецтехники.

В результате обгорели стены хозпостроек и обрушилась обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 40 м², прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

По предварительным данным, происшествие произошло из-за нарушения правил эксплуатации печений. Никто не пострадал.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31851

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined