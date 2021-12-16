Пожар уничтожил сразу несколько частных построек в Кузбассе

Сообщение о возгорании частных хозяйственных построек в районе Прибрежного переулка в Калтанском городском округе поступило борцам с огнем сегодня в четверг, 16 декабря, около 10:10 по местному времени. На указанное место незамедлительно выехали 10 специалистов и две единицы спецтехники.
– В результате обгорели стены хозпостроек и обрушилась обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 40 м²,– прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.
По предварительным данным, происшествие произошло из-за нарушения правил эксплуатации печений. Никто не пострадал.
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