Пожар уничтожил постройки в кузбасском пгт

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Постройки на улице Сибиряков в пгт Инской загорелись минувшей ночью. На ликвидацию огня выезжали почти 20 спасателей, сообщили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

В ночь на понедельник, 6 июня, на улице Сибиряков в пгт Инской произошло ЧП: огонь охватил постройки по двум адресам.


В пресс-службе экстренных служб региона AVOKADO сообщили, что в результате пожара по одному адресу обгорела крыша, сгорели вещи на площади 50 метров квадратных, а вот на втором участке пламя уничтожило обрешетку крыши, вещи, стены бани и обрешетку кровли бани. Общая площадь возгорания составила 112 метров квадратных.


Ликвидировать очаг разрушительной стихии специалистам удалось в 03:05. На тушение на пяти автоцистернах были направлены 19 человек. Обошлось без пострадавших. Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Да!
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