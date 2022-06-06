Пожар уничтожил постройки в кузбасском пгт

В ночь на понедельник, 6 июня, на улице Сибиряков в пгт Инской произошло ЧП: огонь охватил постройки по двум адресам.

В пресс-службе экстренных служб региона AVOKADO сообщили, что в результате пожара по одному адресу обгорела крыша, сгорели вещи на площади 50 метров квадратных, а вот на втором участке пламя уничтожило обрешетку крыши, вещи, стены бани и обрешетку кровли бани. Общая площадь возгорания составила 112 метров квадратных.

Ликвидировать очаг разрушительной стихии специалистам удалось в 03:05. На тушение на пяти автоцистернах были направлены 19 человек. Обошлось без пострадавших. Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.