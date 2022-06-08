Пожар уничтожил частную баню на дачном участке в Юрге

На участке с домом под дачу и баней в городе Юрга произошел пожар. Очевидцы сообщили о ЧП специалистам во вторник, 7 июня, в 11:14 по местному времени. После поступления сигнала на улицу Зеленая в поселке станции Таскаево на трех автоцистернах выдвинулись семь огнеборцев. На момент их прибытия надворная постройка и кровля жилого помещения горели открытым пламенем.

– В результате сгорела и обрушилась крыша дома на площадь 42 квадратных метра. Баня сгорела полностью. Общая площадь достигла 54 квадратных метра, – рассказали AVOKADO в экстренных службах региона.

Потушить пламя удалось в 11:22 по местному времени. Причина произошедшего до сих пор устанавливается. Что касается пострадавших, то их нет.