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Пожар уничтожил частную баню на дачном участке в Юрге

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В кузбасском городе дачник лишился бани и крыши из-за пожара. В ГУ МЧС по Кузбассу раскрыли подробности огненного ЧП.

На участке с домом под дачу и баней в городе Юрга произошел пожар. Очевидцы сообщили о ЧП специалистам во вторник, 7 июня, в 11:14 по местному времени. После поступления сигнала на улицу Зеленая в поселке станции Таскаево на трех автоцистернах выдвинулись семь огнеборцев. На момент их прибытия надворная постройка и кровля жилого помещения горели открытым пламенем.

– В результате сгорела и обрушилась крыша дома на площадь 42 квадратных метра. Баня сгорела полностью. Общая площадь достигла 54 квадратных метра, – рассказали AVOKADO в экстренных службах региона.

Потушить пламя удалось в 11:22 по местному времени. Причина произошедшего до сих пор устанавливается. Что касается пострадавших, то их нет.

Да!
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