Пожар сразу в нескольких домах возник в кузбасском селе

Пользователи соцсетей опубликовали видеозапись с пожара, произошедшего накануне днем в селе Ивановка Чебулинского муниципального округа.

По информации автора поста, якобы сгорело пять жилых домов.

– Остались люди без крыши над головой из-за поджога полей, – сказано в сообщении.

По оперативным данным от МЧС Кузбасса, известно, что сигнал о возгорании поступил в 14:37 по улице Совхозная. Пожар локализовали в 15:22 и ликвидировали в 16:40.

Всего к тушению привлекли 16 человек и четыре единицы техники, передает пресс-служба ведомства.