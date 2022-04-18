Пожар сразу в нескольких домах возник в кузбасском селе

Пользователи соцсетей опубликовали видеозапись с пожара, произошедшего накануне днем в селе Ивановка Чебулинского муниципального округа.
По информации автора поста, якобы сгорело пять жилых домов.
– Остались люди без крыши над головой из-за поджога полей, – сказано в сообщении.
По оперативным данным от МЧС Кузбасса, известно, что сигнал о возгорании поступил в 14:37 по улице Совхозная. Пожар локализовали в 15:22 и ликвидировали в 16:40.
Всего к тушению привлекли 16 человек и четыре единицы техники, передает пресс-служба ведомства.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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