Пожар разгорелся в помещении с кабелями и спецматериалами в Новокузнецке

В Новокузнецке на улице Промстроевская в четверг, 7 июля, посреди дня разгорелся пожар, о чем огнеборцам рассказали очевидцы в 14:31. К моменту прибытия 9 человек и трех автоцистерн из нежилого одноэтажного здания, обшитого панелями, шел слабый дым. Оказалось, что горела комната с лакокрасочными материалами и кабельной продукцией. В последствии они обгорели на площади пять "квадратов".

В ГУ МЧС журналисту AVOKADO уточнили, что пламя вспыхнуло из-за нарушения правил эксплуатации печей. Обошлось без пострадавших. Эвакуация людей из строения не потребовалась.